Российские операторы раскрыли, какие смартфоны используют абоненты

Два крупных российских сотовых оператора поделились данными о том, смартфонами каких брендов преимущественно пользуются их абоненты. Как выяснилось, лидирует южнокорейская Samsung.

О рейтинге смартфонных брендов с точки зрения сотовых операторов сообщили "Ведомости". В МТС изданию заявили, что 20% активных в сети оператора SIM-карт в 1-м квартале 2020 года работали в устройствах Samsung. На втором месте с 14% — принадлежащий Huawei бренд Honor. Наконец, замыкает тройку Apple с 11,1%.

Samsung лидирует в сети оператора с 2014-го года, сообщил представитель МТС, а iPhone в 2020-м году достиг пика популярности — так много смартфонов Apple у пользователей не было еще никогда. Более того, именно гаджет Apple стал самым популярным в рейтинге индивидуальных моделей — 3% абонентов МТС используют iPhone 7. За ним следуют Honor 10 Lite и Samsung Galaxy A50.

Замыкают пятерку самых популярных смартфонных брендов Xiaomi с 11% и Nokia с 6,5%. Смартфоном обзавелись на данный момент 75,1% абонентов МТС, остальные SIM-карты используются в кнопочных телефонах, планшетах и других устройствах. Динамику популярности различных брендов с 2008-го года наглядно показали в видеоролике:

Данные "МегаФона" рисуют аналогичную картину: Samsung в сети этого оператора предпочитают 25% пользователей (показатель больше чем у МТС, поскольку учитывает не только смартфоны, но также планшеты и кнопочные телефоны). На аппараты Huawei и Honor приходится 16%, у Apple 13%, у Xiaomi — 12% и у Nokia — 9%. В "Билайне" и Tele2 изданию пока не предоставили аналогичную информацию.