В Новосибирске мужчина пострадал из-за упавшей от сильного ветра остановки

Из-за упавшей от сильного ветра остановки в Новосибирске пострадал мужчина. На месте ЧП работали полицейские и врачи. Как сообщает ГТРК "Новосибирск" со ссылкой на группу "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте", инцидент случился 7 июня. Дождь, сильный ветер и град обрушились на несколько районов города.



В результате в микрорайоне "Весенний" порывами ветра снесло остановку. Конструкция задела человека, ожидающего транспорт. Он был госпитализирован в медицинское учреждение. Пользователи социальной сети отметили, что 26 мая эта же остановка уже падала из-за ветра. Тогда из-за непогоды в Новосибирске были повалены деревья и произошел обрыв линий электропередач.



По факту случившегося СК организовал проверку по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Об этом рассказали представители пресс-службы ведомства.