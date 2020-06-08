В Госдуме подготовлен законопроект о почасовой оплате труда

Депутаты ЛДПР разработали законопроект о введении с 1 января 2021 года почасовой оплаты труда в размере не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и на неполный день.

"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — отмечается в проекте закона (цитата РИА "Новости").

Документ внесен в правительство на рассмотрение. Минимальный почасовой размер оплаты труда предлагается индексировать один раз в год с 1 января с учетом инфляции за предыдущий год.

Пока часовая ставка устанавливается с учетом минимального размера оплаты труда (МРОТ, сейчас 12,130 тысячи руб.) и составляет около 70 руб., если переводить в часы.

Размер почасовой оплаты труда обсуждается много лет. Против установления в России почасовой зарплаты высказывался ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин. По его мнению, почасовую оплату труда в России не введут, поскольку нет гарантий неснижения количества рабочих часов со стороны работодателя. "Пока мы к этому не готовы", — уточнил министр.