Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 миллионов, умерли 400 тысяч

Число жертв коронавируса в мире достигло 402 тысяч 852 человек, увеличившись за сутки на 3 тысячи 673, передает "Интерфакс" со ссылкой на американский университет Джонса Хопкинса. Накануне этот показатель составлял 4 тысячи 195 человек.

Согласно последним данным, всего в мире с начала пандемии заразились 7 015 128 человек. Рост заболевших COVID-19 составил 118 952 против 156 тысяч сутками ранее. За весь период выздоровели более 3,14 миллиона человек.

По информации университета, наибольшее число заболевших зарегистрировано в США — 1 942 363 (110 514 скончавшихся), затем следует Бразилия, где 691 758 человек инфицированных (36 455 умерших).

Россия на третьем месте по числу заболевших. Согласно последним данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, выявлено 467 673 инфицированных, 5 859 летальных исходов и 226 731 вылечившихся.