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8 июня 202009:26

Вьетнам ратифицировал соглашение о свободной торговле с ЕС

Global Look Press

Вьетнам ратифицировал соглашение о свободной торговле с Европейским союзом, которое позволит снизить или отменить 99% пошлин между ними, сообщает Reuters.

Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС (EVFTA), как ожидается, вступит в силу в июле. Это вторая сделка Евросоюза с членом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) после Сингапура.

Сделка предусматривает практически полное устранение пошлин между сторонами. 65% пошлин на экспорт из ЕС во Вьетнам будут сняты, когда соглашение вступит в силу, оставшаяся часть пошлин будет постепенно отменена в течение 10 лет.

Соглашение также откроет сферу услуг Вьетнама, включая почтовую, банковскую и судоходную отрасль, а также рынки государственных закупок, приведет в соответствие некоторые стандарты и защитит продукты питания и напитки ЕС от подделок во Вьетнаме.

Всемирный банк заявил в прошлом месяце, что EVFTA может увеличить ВВП и экспорт Вьетнама на 2,4% и 12% соответственно к 2030 году и вывести сотни тысяч людей из нищеты.

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