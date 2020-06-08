"Манчестер Юнайтед" поспорит с "Реалом" за полузащитника "Аякса"

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 40 миллионов евро за полузащитника "Аякса" и сборной Голландии Донни ван де Бека. На 23-летнего футболиста претендует также мадридский "Реал".

Клуб уже ведет переговоры с агентом игрока, сообщает РИА Новости. В ближайшее время "Манчестер Юнайтед" планирует сделать "Аяксу" предложение о покупке ван де Бека.

Ван де Бек связан с "Аяксом" контрактом до 30 июня 2022 года. В досрочно завершенном сезоне 2019/20 Донни забил 10 мячей в 37 встречах.