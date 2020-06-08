На чигиринском водохранилище спасли упавших с гидроцикла амурчан

На чигиринском водохранилище спасли перевернувшихся с гидроцикла амурчан. Во время катания девушка и молодой человек упали в воду. На помощь бросился их товарищ, однако в итоге сам начал тонуть. ЧП произошло около 22 часов вечера, передает ГТРК "Амур".

Очевидцы вызвали спасателей. Остававшиеся в воде молодые люди держались за транспортное средство. В первую очередь помогли девушке, так как она чувствовала себя плохо. Ее друг добрался к берегу на спасательном круге. К моменту прибытия пострадавших уже ожидали медработники.

"Гидрокостюм надевал еще в машине, "на ходу", как только прибыли к водохранилищу, я сразу же поплыл на место аварии. Пострадавших было трудно заметить, так как было уже темно. Плыл практически вслепую на голоса, которые доносились с середины водохранилища — около 300 метров от берега", — рассказал спасатель областного ПСО Павел Рыжко.