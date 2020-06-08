Сотовые операторы готовятся похоронить стандарт 3G

Российские сотовые операторы предполагают, что современный стандарт сотовой связи 4G (LTE) сможет полностью вытеснить устаревший 3G в срок от 3 до 5 лет. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на представителей "МегаФона" и Tele2.

Отказ от поддержки связи непопулярных стандартов связан, в том числе, с необходимостью максимально эффективно использовать частотный диапазон. Сети 3G "при прочих равных" обеспечивают гораздо более медленную передачу данных, чем LTE.

При этом у пользователей устройства, использующие 3G но не имеющие LTE, теряют популярность. Сейчас в сети Tele2 их осталось только 16%. Для сравнения, телефонов и других гаджетов только с 2G - 20%. Поэтому, кстати, операторы отмечают, что сети второго поколения проработают, скорее всего, еще десяток лет, и вытеснение 2G для голосовых звонков стандартом VoLTE (голос по LTE) будет идти медленнее, чем отказ от 3G.

По данным "МегаФона", почти 80% мобильного трафика в сети оператора сейчас приходится на LTE-устройства. При этом до сих пор много и тех, кто вообще не использует мобильный интернет - 36,5%. Предполагается, что задействованные сегодня под 3G будут конвертироваться под использование сетями 5G по мере их развития в России.