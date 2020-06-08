Боксер Пакьяо поборется за пост президента Филиппин

Знаменитый боксер, чемпион мира по версии WBA Мэнни Пакьяо намерен побороться за пост президента Филиппин. Пакьяо выставит свою кандидатуру на выборах 2022 года.

О желании 41-летнего Пакьяо принять участие в президентской гонке рассказал известный промоутер Боб Арум. Который не сомневается, что Пакьяо станет первым боксером, который станет главой государства.

Мэнни Пакьяо — не новичок в политике, напоминает РИА Новости. С 2010 года он является членом либеральной партии, а в 2016 году боксер был избран в сенат Филиппин.