Дело хабаровского грабителя отправлено в суд

Дело грабителя, совершившего разбойное нападение на банк в Хабаровске, отправлено в суд. Об этом сообщает ГТРК "Дальневосточная".

ЧП произошло еще в марте. Рано утром вошедший в отделение банка в Индустриальном районе города мужчина в маске напал на сотрудницу. Он облил ее бензином и, угрожая ножом, требовал денег. Банковский работник смогла оказать налетчику сопротивление, а другая – нажать тревожную кнопку. Грабителю удалось скрыться, но деньги – примерно пять миллионов рублей – остались в банке.

Через некоторое время злоумышленник был задержан. Он рассказал, что деньги нужны были для оплаты долгов. Сейчас расследование дела завершено, все материалы переданы в суд. До приговора неудавшийся грабитель помещен под стражу.