Футболисты "Анжи" переболели коронавирусом

Несколько футболистов махачкалинского "Анжи" перенесли коронавирусную инфекцию. При этом никто из них не был госпитализирован.

Генеральный директор "Анжи" Абсалутдин Агаримов сообщил РИА Новости, что несколько игроков переболели коронавирусом. В большинстве случаев — в легкой форме. Все заболевшие проходили лечение на дому.

"Анжи" выступает в ПФЛ — втором дивизионе российского чемпионата в зоне "Юг". В досрочно завершенном чемпионате махачкалинцы заняли 14 место в турнире, где участвуют 16 команд.