Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль заметно укрепился по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов.

Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 68,36-68,45 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 68,39 руб. — это на 30,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро составил 77,24 руб., опустившись на 31,5 коп. относительно отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 31,1 коп. до 72,38 руб.

Нефть подорожала в понедельник, после того как крупные производители согласились продлить сделку по рекордному сокращению добычи до конца июля, а импорт нефти в Китай достиг рекордно высокого уровня в мае.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent к 10:01 мск выросла на 1,3% и составила $42,85 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в июле повысилась на 0,91% до $39,91 за баррель.