Возгорание на нефтяной скважине в в Усть-Кутском районе удалось потушить

Возгорание на нефтяной скважине в в Усть-Кутском районе Иркутской области удалось потушить. Как передает ГТРК "Иркутск", пожар на Аянском (Западном) участке недр возник 30 мая.

Пожарные столкнулись с большими сложностями — начало гореть так называемое устье скважины. На тушении работали специалисты предприятия "ЮграПромБезопасность" и пожарные расчёты нефтяной компании. Затем было принято решение попросить о помощи военных. Как рассказал генеральный директор ООО "Тихоокеанский терминал" Алексей Лукьянов, артиллеристы Министерства обороны, профессионально используя противотанковое орудие МТ-12 "Рапира", смогли сбить фонтанную арматуру. Специалистам "Юграпромбезопасность" удалось установить противовыбросовое оборудование на скважину. По поручению главы Прибайкалья Игоря Кобзева, аварию устранили до 8 июня.

Уточняется, что лесу и населённым пунктам ничего не угрожает. В результате аварии водные объекты не пострадали, но специалисты еще дадут оценку экологическому ущербу.