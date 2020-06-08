Тест нападающего "Динамо" Комличенко на коронавирус оказался отрицательным

У нападающего "Динамо" и сборной России Николая Комличенко не подтвердился диагноз коронавирусная инфекция. Тест на COVID-19 оказался отрицательным.

Несколько дней назад Комличенко простыл. Футболист сразу отправился сдавать тест на коронавирус, который оказался отрицательным. Николай в ближайшее время приступит к тренировкам.

Как сообщает "Спорт сегодня", главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков подтвердил, что у Комличенко не обнаружен коронавирус. Прибывший из Германии Максимиллиан Филипп скоро пройдет карантин и тоже присоединится к общей группе. Существуют небольшие проблемы у Сильвестра Игбуна, который пропустил ряд занятий из-за ушиба колена.