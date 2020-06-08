Оперштаб: показатель прироста больных коронавирусом находится на условном плато

Суточный прирост в России новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 составил 8 980 случаев, умерли за сутки 112 пациентов. При этом болезнь протекает без симптомов у 3 293 человек, говорится в сообщении оперативного штаба.

Накануне стало известно о 8 984 новых случаях в стране. Отмечается, что уровень прироста заболевших находится на условном плато, колеблясь от 9 200 тысяч до 8 300 с середины мая. Умерли за сутки от коронавирусной инфекции 112 человек — с 25 мая это самый низкий показатель .

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 476 658 случаев заражения, 5 971 человек умерли и 230 688 полностью выздоровели (3 957 выписаны за последние сутки).

Коэффициент распространения инфекции в Москве в понедельник составил 0,93, по России — 1,01.