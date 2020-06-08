Китай в мае установил новый рекорд импорта нефти

Китай в мае увеличил импорт нефти на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до рекордных 11,34 миллиона баррелей в сутки, или 47,97 миллиона тонн, показали данные Главного таможенного управления страны.

Импорт в мае на 1,5% превысил предыдущий рекорд — 11,18 миллиона баррелей в сутки, — установленный в ноябре 2019 года.

Китай закупал большие партии нефти по низким ценам на фоне восстановления спроса в стране.

Майские поставки также были на 14,8% больше апрельского импорта в размере 9,88 миллиона баррелей в сутки. В марте импорт достиг 8-месячного минимума в 9,72 миллиона баррелей в сутки на фоне пандемии коронавируса.

В январе-марте импорт нефти составил 10,4 миллиона баррелей в сутки, увеличившись на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Что касается нефтепродуктов, экспорт Китая в мае снизился до 15-месячного минимума в 3,89 миллиона тонн по сравнению с рекордным максимумом в 8 миллионов тонн, достигнутым в апреле. Экспорт нефтепродуктов в январе-мае вырос на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 29,9 миллиона тонн.

Импорт нефтепродуктов в Китай за первые пять месяцев 2020 года упал на 9,3% в годовом выражении до 13,4 миллиона тонн. В результате чистый экспорт нефтепродуктов из Китая вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 16,49 миллиона тонн.