Около школы в Кинешме поймали двухметрового питона. Видео

В воскресенье, 7 июня, спасатели поймали двухметрового питона, устроившего переполох около одной из школ в городе Кинешме Ивановской области.

Как сообщают местные СМИ, "задержанного" осмотрел ветеринар, заключивший, что питону около пяти лет и чувствует он себя хорошо.

Сейчас пресмыкающееся помещено в приют, где его продержат несколько дней. Если хозяева возмутителя спокойствия не найдутся, то в дальнейшем сотрудники приюта попытаются пристроить его в какой-нибудь зоопарк.