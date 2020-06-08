10 стран Европы с самым доступным газом для населения

Эксперты РИА Рейтинг составили рейтинг стран Европы с самым доступным газом для населения. Для составления рейтинга эксперты учитывали тот объем газа, который жители со средней зарплатой могут позволить себе купить.

Составители рейтинга отмечают тот факт, что доступность газа для конечного потребителя определяется не только стоимостью газа, но также и уровнем доходов населения.

Ниже мы расскажем о 10 странах Европы с самым доступным для населения газом.

1. Казахстан

На первом месте по уровню доступности газа для населения оказался Казахстан. Здесь на среднюю зарплату жители могут приобрести 8840,2 кубометров газа. Стоимость газа в рублях – 3.2 рубля за кубический метр. Стоимость газа в долларах — 44,7 долларов за 1 000 кубических метров. За прошедший год стоимость газа в национальной валюте снизилась на 0,5%.

2. Люксембург

На втором месте оказался Люксембург, где на среднюю зарплату жители страны могут купить 8278,8 кубических метров газа. Стоимость газа в рублях – 33.6 рублей за кубический метр. Стоимость газа в долларах — 467,8 долларов за 1 000 кубических метров.

За прошедший год стоимость газа в национальной валюте снизилась на 3,5%.

3. Россия

Третье место занимает Россия, где жители на среднюю зарплату могут купить 6505,3 кубометров газа. Стоимость газа в рублях 6,3 рублей за кубометр газа. Стоимость газа в долларах — 87,9 долларов за 1000 кубометров газа. За прошедший год стоимость газа в национальной валюте выросла на 2.8%.

4. Великобритания

На четвертом месте – Великобритания. Здесь на среднюю зарплату жители могут приобрести 5667,2 кубометров газа. Стоимость газа в рублях — 40,3 рублей за кубометр газа. Стоимость газа в долларах — 560,1 долларов за 1000 кубометров. За прошедший год стоимость газа в национальной валюте снизилась на 3,6%.

5. Германия

Замыкает пятерку лидеров Германия. Здесь на среднюю зарплату жители могут купить 4327,9 кубометров газа. Стоимость газа в рублях — 47,8 рублей за кубометр газа. Стоимость газа в долларах — 665,5 долларов за 1 000 кубометров. За прошедший год стоимость газа в национальной валюте снизилась на 3.1%.

6. Бельгия

Шестое место занимает Бельгия, где на среднюю зарплату жители страны могут купить 4223,5 кубометров газа. Стоимость газа в рублях – 46,6 рублей за кубометр газа. Стоимость газа в долларах — 647,9 долларов за 1 000 кубический метр газа. За прошедший год стоимость газа в национальной валюте снизилась на 8.3%.

7. Дания

Дания занимает седьмое место по уровню доступности газа для населения. Жители страны могут купить 3861,5 кубометров за среднюю зарплату. Стоимость газа в рублях — 62,7 рублей за кубометр газа. Стоимость газа в долларах — 872,0 долларов за 1 000 кубометров газа. За прошедший год стоимость газа в национальной валюте снизилась на 15,5%.

8. Австрия

Австрия оказалась на восьмом месте по уровню доступности газа для населения. Жители Австрии на среднюю зарплату могут купить 3857,4 кубометров газа. Стоимость газа в рублях — 54,8 рублей за кубометр газа. Стоимость газа в долларах — 762,3 долларов за 1000 кубометров газа. За прошедший год стоимость газа в национальной валюте снизилось на 3.9%.

9. Ирландия

На девятом месте оказалась Ирландия – здесь жители страны могут на среднюю зарплату купить 3808,0 кубометров газа. Стоимость газа в рублях — 62,1 рублей за кубометр газа. Стоимость газа в долларах — 863,8 долларов за 1000 кубометров газа. Стоимость газа в национальной валюте за прошедший год выросла на 0,4%.

10. Белоруссия

Замыкает десятку стран с самым доступным газом Белоруссия. Здесь на среднюю зарплату можно приобрести 3277,6 кубометров газа. Стоимость газа – 9.6 рублей за кубометр. Стоимость газа в долларах — 134,1 доллара за 1000 кубометров. За прошедший год стоимость газа в национальной валюте выросла на 2.9%.