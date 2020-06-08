Лэмпард и Чех убедили Вернера перейти в "Челси"

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер продолжит карьеру в лондонском "Челси". В настоящее время футболист выступает за "РБ Лейпциг".

Ранее Вернером интересовался "Ливерпуль", и сам нападающий хотел продолжить карьеру в команде Юргена Клоппа. Однако клубы не смогли согласовать переход футболисты, не сойдясь в цене. Тогда в борьбу за одного из сильнейших форвардов бундеслиги вступил "Челси".

Главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард и технический консультант клуба, в прошлом знаменитый вратарь Петр Чех убедили Тимо перейти именно в "Челси". Нападающий сборной Германии обойдется "синим" в 60 миллионов евро.