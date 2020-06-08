Глубоководный аппарат "Витязь" спустится на 10 тысяч метров

Покоривший 10-километровую глубину автономный российский необитаемый подводный аппарат "Витязь" готовится к новым погружениям в новой точке мирового океана. Это Курило-Камчатский желоб, пояснил замгендиректора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игорь Денисов. По его словам, это очень интересное места. Глубина там, как и в Марианской впадине, в районе 10 тысяч метров.

"И там никто никогда еще не был, — цитирует Игоря Денисова ТАСС. — В районе Марианской впадины все погружаются в апреле-июне, дальше неблагоприятная для погружения погода — начинаются тайфуны. В зависимости от выбранного района мы поймем, когда там можно будет погружаться".

Также обсуждается проведение совместной экспедиции сразу двух аппаратов "Витязь". Это позволит проверит кооперативную работу двух аппаратов, выполняющих на глубине одну задачу.

Игорь Денисов подчеркнул, что сейчас специалисты выбирают район для следующего погружения аппарата. И всем заказчикам российские представители говорят, что ограничений по глубине погружения нет.

Глубоководный беспилотник "Витязь", как сообщили в Минобороны России, был доставлен на Тихоокеанский флот для проведения испытаний в апреле 2020 года. С борта спасательного буксира "Фотий Крылов" в акватории Японского моря было выполнено несколько глубоководных погружений для подтверждения заявленных технических характеристик. Позже "Витязь" стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана.

"Витязь" — часть сверхглубоководного комплекса погружения. Работа над аппаратом ведется с сентября 2017 года. В его составе автономный необитаемый аппарат, глубоководная донная станция и аппаратура пункта управления. Комплекс собран полностью из комплектующих российского производства. Информационный обмен судна-носителя с подводным аппаратом и донной станцией в режиме реального времени проходит по гидроакустическому каналу.

От работавших ранее в Марианской впадине аппаратов Kaiko и Nereus "Витязь" функционирует полностью автономно. Система управления аппарата с элементами искусственного интеллекта позволяет "Витязю" самостоятельно обходить препятствия, находить выход из ограниченного пространства и решать другие интеллектуальные задачи. Он способен работать на предельных глубинах Мирового океана, проводить гидролокационную съемку рельефа дна, па также обзорно-поисковую и батиметрическую съемку района, осуществлять забор проб и измерения гидрофизических параметров морской среды.