Появилось видео обстрела горящей скважины в Иркутской области из противотанкового орудия

Пресс-служба Министерства обороны обнародовала кадры работы артиллеристов Центрального военного округа, принявших участие в ликвидации пожара на скважине в Усть-Кутском районе Иркутской области.

Как сообщалось ранее, пожар возник 30 мая из-за разгерметизации фонтанной арматуры на нефтепроводе. Огонь удалось локализовать, для тушения было решено задействовать 100-мм противотанковое орудие "Рапира", по решению Министра обороны Сергея Шойгу переброшенное из Самарской области силами военно-транспортной авиации.

Военнослужащие успешно поразили цель с расстояния 180 метров, после чего специалисты сумели установить противовыбросовое оборудование и приступить к герметизации скважины и дальнейшему тушению пожара.