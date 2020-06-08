Тема:

Силовики 21 минута назад

8 июня 202011:23

Появилось видео обстрела горящей скважины в Иркутской области из противотанкового орудия

Youtube.com/Минобороны России

Пресс-служба Министерства обороны обнародовала кадры работы артиллеристов Центрального военного округа, принявших участие в ликвидации пожара на скважине в Усть-Кутском районе Иркутской области.

 

Как сообщалось ранее, пожар возник 30 мая из-за разгерметизации фонтанной арматуры на нефтепроводе. Огонь удалось локализовать, для тушения было решено задействовать 100-мм противотанковое орудие "Рапира", по решению Министра обороны Сергея Шойгу переброшенное из Самарской области силами военно-транспортной авиации.

Военнослужащие успешно поразили цель с расстояния 180 метров, после чего специалисты сумели установить противовыбросовое оборудование и приступить к герметизации скважины и дальнейшему тушению пожара.

Ранее по теме

Сейчас

11:37

Туристическая отрасль России заработает с 1 июля

10:38

Оперштаб: показатель прироста больных коронавирусом находится на плато

10:34

Стрелявший по людям мужчина умер в больнице

09:05

Собянин обнародует график смягчения ограничительных мер

08:25

В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих

06:15

Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске

02:57

В Берлине по запросу США арестован российский диджей

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Мишустин: ситуация на рынке труда стабилизируется

Мишустин: ситуация на рынке труда стабилизируется

15 минут назад
Оперштаб: показатель прироста больных коронавирусом находится на условном плато

Оперштаб: показатель прироста больных коронавирусом находится на условном плато

54 минуты назад
Стрелявший по людям мужчина умер в больнице

Стрелявший по людям мужчина умер в больнице

55 минут назад
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

1 час назад
Собянин обнародует график смягчения ограничительных мер по коронавирусу

Собянин обнародует график смягчения ограничительных мер по коронавирусу

2 часа назад
Митингующие разгромили центр Брюсселя

Митингующие разгромили центр Брюсселя

3 часа назад
МЧС усилило группировку спасателей в Норильске

МЧС усилило группировку спасателей в Норильске

4 часа назад
Российские операторы раскрыли, какие смартфоны используют абоненты

Российские операторы раскрыли, какие смартфоны используют абоненты

3 часа назад
В Госдуме подготовлен законопроект о почасовой оплате труда

В Госдуме подготовлен законопроект о почасовой оплате труда

2 часа назад
В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих

В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих

3 часа назад
План по восстановлению экономики: 500 мероприятий и 5 триллионов рублей

План по восстановлению экономики: 500 мероприятий и 5 триллионов рублей

22 часа назад
Племянница Скрипаля не верит, что Сергей и Юлия покинули Великобританию

Племянница Скрипаля не верит, что Сергей и Юлия покинули Великобританию

19 часов назад
В Берлине по запросу США арестован российский диджей

В Берлине по запросу США арестован российский диджей

8 часов назад
Юлия Ауг: 100 ролей к юбилею

Юлия Ауг: 100 ролей к юбилею

52 минуты назад
Акция "Пожалуйста, дышите!": поддержите врачей

Акция "Пожалуйста, дышите!": поддержите врачей

14 часов назад
Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

05.06.2020 08:51
Профессиональные заболевания голосовых связок – симптомы, лечение и профилактика

Профессиональные заболевания голосовых связок – симптомы, лечение и профилактика

03.06.2020 13:12
Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

29.05.2020 15:59
Герхард Шрёдер вновь возглавил совет директоров "Роснефти"

Герхард Шрёдер вновь возглавил совет директоров "Роснефти"

44 минуты назад
Около школы в Кинешме поймали двухметрового питона. Видео

Около школы в Кинешме поймали двухметрового питона. Видео

56 минут назад
Медведя с бидоном на голове заметили на Камчатке

Медведя с бидоном на голове заметили на Камчатке

1 час назад
Машина с водителем влетела в море во Владивостоке. Видео

Машина с водителем влетела в море во Владивостоке. Видео

1 час назад
Прощай, Kia Optima: седан в России заменят новой моделью

Прощай, Kia Optima: седан в России заменят новой моделью

1 час назад
Власти Миннеаполиса намерены расформировать департамент полиции

Власти Миннеаполиса намерены расформировать департамент полиции

3 часа назад
При строительстве ж/д пути в Мурманской области взрывают скальные породы

При строительстве ж/д пути в Мурманской области взрывают скальные породы

4 часа назад
Выход из карантина все страны переживают по-разному

Выход из карантина все страны переживают по-разному

4 часа назад
Россия с 15 июля может частично возобновить международное авиасообщение

Россия с 15 июля может частично возобновить международное авиасообщение

5 часов назад
Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске

Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске

5 часов назад
Российские дипломаты, высланные из Чехии, прилетели в Москву

Российские дипломаты, высланные из Чехии, прилетели в Москву

6 часов назад
Мадуро: Россия, Китай, Иран и Куба - настоящие друзья Венесуэлы

Мадуро: Россия, Китай, Иран и Куба - настоящие друзья Венесуэлы

7 часов назад
Цена нефти Brent превысила 43 доллара впервые с 6 марта

Цена нефти Brent превысила 43 доллара впервые с 6 марта

8 часов назад
Андрей Шевченко продлил контракт со сборной Украины до 2022 года

Андрей Шевченко продлил контракт со сборной Украины до 2022 года

13 часов назад
Американцы не могут поделить награбленное

Американцы не могут поделить награбленное

13 часов назад
"Города трудовой доблести": без них Победа была бы невозможна

"Города трудовой доблести": без них Победа была бы невозможна

13 часов назад
Абрамович купил "Крик" Мунка за $120 миллионов

Абрамович купил "Крик" Мунка за $120 миллионов

13 часов назад
Донбасс воюет на двух фронтах

Донбасс воюет на двух фронтах

13 часов назад
Немецкий министр предложил создать "НАТО в области здравоохранения"

Немецкий министр предложил создать "НАТО в области здравоохранения"

14 часов назад
Как российские ученые подобрали ключ к COVID-19

Как российские ученые подобрали ключ к COVID-19

14 часов назад
Экологическая катастрофа под Норильском: каков настоящий масштаб аварии

Экологическая катастрофа под Норильском: каков настоящий масштаб аварии

14 часов назад
Пропавший в Башкирии ребенок найден живым

Пропавший в Башкирии ребенок найден живым

15 часов назад
По факту похищения сына известного адвоката возбуждено дело

По факту похищения сына известного адвоката возбуждено дело

15 часов назад
Книжный фестиваль "Красная площадь" только в первый день посетили 6 тысяч человек

Книжный фестиваль "Красная площадь" только в первый день посетили 6 тысяч человек

17 часов назад
В МИДе посоветовали Вашингтону вспомнить свои же советы о правах человека

В МИДе посоветовали Вашингтону вспомнить свои же советы о правах человека

17 часов назад
Южнокорейский бой-бэнд пожертвовал миллион долларов движению Black Lives Matter

Южнокорейский бой-бэнд пожертвовал миллион долларов движению Black Lives Matter

17 часов назад
Непредсказуемый и своенравный: доктор Мясников поделился соображениями о COVID-19

Непредсказуемый и своенравный: доктор Мясников поделился соображениями о COVID-19

20 часов назад
Краснодарская молодежь бурно отметила частичное снятие карантинных ограничений. Видео

Краснодарская молодежь бурно отметила частичное снятие карантинных ограничений. Видео

22 часа назад
Тройная кругосветка прошла на одном дыхании

Тройная кругосветка прошла на одном дыхании

22 часа назад
Мощная господдержка: как работает "социальное казначейство"

Мощная господдержка: как работает "социальное казначейство"

22 часа назад
Глава UFC Дэйна Уайт назвал Конора Макгрегора "пенсионером"

Глава UFC Дэйна Уайт назвал Конора Макгрегора "пенсионером"

22 часа назад
Еженедельная программа Вести.net от 6 июня 2020 года

Еженедельная программа Вести.net от 6 июня 2020 года

07.06.2020 11:28

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку