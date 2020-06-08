Минздрав изменит правила получения медсправок для водителей

Вызвавшее большой резонанс требование проверять водителей на "хронический алкоголизм" заставило Минздрав переработать правила медосвидетельствования. Потенциальных алкоголиков тестировать будут, но в необязательном порядке.

В проекте новой редакции приказа 344Н, который определяет правила получения медсправок для водителей и кандидатов в водители, отсутствует требование сдавать анализ крови на наличие маркера CDT. От такого теста на "хронический алкоголизм" Минздрав решил отказаться после резкой критики со стороны Владимира Путина.

Предполагалось, что специфический анализ крови будут сдавать все, кто проходит медосвидетельствование для получения или замены прав. Новый порядок куда лояльнее: в обязательном порядке проходить тест будут только те граждане, у которых выявлены симптомы алкоголизма или наркозависимости - то есть, по усмотрению психиатров-накрологов. Для всех остальных правила останутся прежними.

Тесты на алкоголизм должны были проводить с 22 ноября 2019 года, а стоимость освидетельствования могла вырасти до 3-7 тысяч рублей против нынешних 500 рублей, поскольку проводить специфическое исследование крови и мочи могли лишь отдельные лаборатории. В результате накануне вступления в силу новых правил возник ажиотажный спрос на "старые" справки, и в медучреждениях возникли гигантские очереди и скандалы.

Общественный резонанс вызвал критику со стороны президента РФ Владимира Путина, который назвал новые правила и тарифы неадекватными. В итоге Минздрав перенес вступление в силу измененной процедуры на 1 июля 2020 года, а сам порядок обещал упростить.