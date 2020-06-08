Минфин мобилизовал 600 миллиардов рублей для поддержки граждан и экономики

Правительство РФ продолжит перераспределять расходы федерального бюджета для поддержки граждан экономики: в резервный фонд мобилизовано 600 миллиардов рублей, заявил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Продолжается работа над общенациональным планом, уточняется важность задач, "в национальных проектах и государственных программах". Это позволит правильно перераспределить ресурсы.

Одно из важнейших направлений — поддержка населения и экономики в условиях пандемии, — подчеркнул Мишустин.

Он поручил своевременно и быстро финансировать утвержденные меры, социальную сферу. "Министерства и ведомства должны продолжить самую активную работу с министерством финансов по этому вопросу", — подчеркнул Мишустин.

Новые меры призваны ускорить восстановление экономики и рынка труда. Ранее Мишустин поручил до 19 июня доработать национальный план.

Общенациональный план восстановления экономики нацелен на рост ВВП темпами выше докризисных — не менее 2,5% к концу 2021 года, снижение безработицы до 5% и увеличение реальных доходов населения. План обсуждался 2 июня во время онлайн-встречи премьер-министра Михаила Мишустина с президентом России Владимиром Путиным.

Глава государства поручил начать реализацию плана с июля. В двухлетнем плане около 500 конкретных мероприятий на 5 триллионов рублей.

План состоит из трех этапов. Первый этап – стабилизация ситуации до конца III квартала 2020 года. Второй этап — до II квартала 2021 года. Третий этап – это III-IV кварталы 2021 года.

Планируется и создание социального казначейства для адресной поддержки населения. Новое ведомство должно повысить эффективность помощи населению. Будет введен единый подход для расчета соцпомощи – с учетом состава семьи и ее среднего дохода.

По оценке Минэкономразвития, в этом году реальные располагаемые доходы населения сократятся на 3,8%, однако уже в следующем ожидается рост на 2,8%.

ВВП России может упасть во II квартале на 8%, прогнозирует ЦБ РФ. В целом по итогам 2020 года Банк России ожидает снижения ВВП на 4-6%. Согласно базовому сценарию Центробанка дефицит бюджета России на фоне коронавируса составит 5-6% ВВП. В 2019 году российский ВВП вырос на 1,3%.