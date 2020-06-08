Вагнер Лав не сможет помочь ЦСКА в оставшихся матчах чемпионата

Бразильский нападающий Вагнер Лав возвращается в ЦСКА. Однако армейцы не смогут заявить футболиста в оставшихся матчах текущего чемпионата.

РФС в ближайшее время внесет изменения в регламент по статусу и переходам футболистов. Однако по информации "Спорт-Экспресс", эта мера коснется игроков, чьи арендные договора истекают или уже завершились. Клубы, которым принадлежат эти футболисты, могут дозяевить их. Также в заявку можно будет внести молодых игроков. Дозаявка свободных агентов, которым является Вагнер Лав, не предусматривается.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 и в 2013 году. Бразилец побеждал в Кубке УЕФА 2005 года и трижды выигрывал чемпионат страны. Кроме того, Вагнер стал первым зарубежным футболистом, забившим больше ста мячей в российском чемпионате. Несколько дней назад 35-летний бразилец расторг контракт с "Коринтиансом" и изъявил желание вернуться в ЦСКА.