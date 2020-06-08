Задержан подозреваемый в расстреле рыбаков в Ростовской области. Видео

Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого в совершении двойного убийства в Ростовской области и обнародовал кадры с места преступления.

По предварительной версии, озвученной следствием, 5 июня 34-летний житель села Новобатайск Кагальницкого района приехал на реку Кагальник и обнаружил, что на том месте, где он обычно занимается рыбной ловлей, находятся двое мужчин.

У подозреваемого возник конфликт с рыбаками, после которого он съездил домой за ружьем и, вернувшись, расстрелял своих оппонентов. Пули попали в головы 35-летним мужчинам, скончавшимся на месте.

После убийства предполагаемый злоумышленник попытался скрыть следы своего присутствия, однако все равно попал в поле зрения правоохранителей и в конечном итоге стал фигурантом уголовного дела по статье "Убийство двух и более лиц".