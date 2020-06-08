Арбитры премьер-лиги сдадут тест на коронавирус

Судьи, которым предстоит обслуживать матчи премьер-лиги, пройдут тестирование на COVID-19. Только после этого арбитры будут допущены к работе в чемпионате страны.

Тестирование, пройдут 16 главных арбитров, их помощники и видеоассистенты. 16 июня они сдадут анализ на коронавирус, а на следующий день им предстоит сдать тесты по физподготовке и правилам игры, сообщает "Спорт-Экспресс".

Чемпионат России по футболу, прерванный пандемией коронавируса, возобновится 19 июня. В российской премьер-лиге осталось провести восемь туров.