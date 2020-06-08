Джигарханян госпитализирован в шестой раз за два года

Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в одну из московских клиник, его состояние оценивается как удовлетворительное, передает ТАСС.

Об этом сообщил в понедельник его официальный представитель Артур Согомонян. По его словам, артиста госпитализировали в воскресенье вечером, так как по мнению медиков, Джигарханяну необходим комплекс определенных процедур, которые он не сможет получить дома. Согомонян подчеркнул, что никаких диагнозов 84-летнему артисту не ставили.

Он отметил, что народный любимец соблюдал самоизоляцию, на улицу не выходил. У него нет ни инфаркта, ни инсульта, ни коронавируса. Врачи сразу же проверили состояние легких артиста, с ними все в порядке, рассказал Артур Согомонян. Он добавил, что возможно, на этой неделе Джигарханян вернется домой.

За последние два года это уже его шестая госпитализация.