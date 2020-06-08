Онемение во сне: о чем сигналит "туннельный синдром"

На телеканале "Россия 1" известный врач и телеведущий Александр Мясников ответил телезрительнице, которая пожаловалась на то, что у нее во сне стала неметь рука.

Женщина обратила внимание на то, что это у нее началось после устройства на работу продавцом-кассиром в молочном отделе магазина.

"По 12 часов в сутки в холодильнике, ну, и помимо этого надо еще таскать коробки", — рассказала она, предположив, что онемение руки может быть связано с условиями новой работы.

Доктор Мясников пояснил, что речь идет о так называемом туннельном синдроме, когда зажаты два нерва.

В результате, сказал врач, образуется узкий туннель, образованный костями запястья и широкой связкой, которая его замыкает.

Телепациентке он посоветовал проверить щитовидную железу – онемение может быть связано с этим.

Кроме того, доктор Мясников посоветовал надевать на ночь специальную лангетку и принимать нестероидные противовоспалительные препараты.



"Не опасно, но иногда мучительно", — резюмировал специалист.