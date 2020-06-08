Задержан второй подозреваемый в изнасиловании и убийстве девочки в Красноярском крае

Сейчас
Старшекурсники смогут учить школьников
Коронавирус
-
Оперштаб: прирост больных в России находится на условном плато
- Из-за коронавируса будет мутировать вирус гриппа
- Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 миллионов
- Минздрав предупредил о "турбулентности" с распространением коронавируса
- Онищенко призвал решительнее выходить из самоизоляции
Картина дня
-
Стрельба по людям в Москве: подробности ЧП
- Туристическая отрасль России заработает с 1 июля
- В Госдуме подготовлен законопроект о почасовой оплате труда
- МЧС усилило группировку спасателей в Норильске
- Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске
Самое читаемое
-
Калечившая пациенток лжехирург Алена Верди за три дня до суда впала в кому
- Гибель пожарного, получившего фатальную травму при проверке рукавов, попала на видео
- Пользователи Сети поддержали Андрея Норкина, опубликовавшего фото с похорон супруги
- Жена Кокшенова назвала истинную причину его смерти
- Эдуарда Радзюкевича зрители долгое время знали только по голосу
- Как не заразиться в транспорте: советы врача
Телеканал "Россия"
-
Александр Мясников открывает прием: все о COVID-19 и кое-что еще
- Виктор Дробыш об отцовстве, хоккее и "Бурановских бабушках"
- "Привет, Андрей!": любовь и песни Людмилы Зыкиной
- Из первых уст: десять лучших выпусков программы "Судьба человека"
- "Движение вверх": блокбастер о победе, изменившей ход истории. Смотрите 12 июня
Вести.Экономика
-
Сколько должна стоить нефть и как долго цены будут расти?
- В июне рублю будет вполне комфортно
- Цена нефти Brent превысила $40 за баррель
- "Газпрому" грозит штраф в 50 миллионов евро по делу Nord Stream 2
- Мантуров: выпуск и продажи автомобилей в России сократятся 2020 году на 15-30%
Вести.Hi-tech
-
Обзор системы Philips Hue и светильника Hue Go: cвет на связи
- Названы самые популярные у россиян смартфоны
- Алгоритм-кадровик решит, кого уволить
- Какие смартфоны обновятся до Android 11. Список
- Apple намучалась с роботами и предпочла людей
Авто.Вести.Ru
-
Обновленная Lada Largus: появились новые подробности
- Российские водители готовы предоставить данные на машину ради скидок
- Новую BMW M4 поймали без камуфляжа
- В России назвали автомобильные бестселлеры мая
- Ford рассказал, когда представит "убийцу Jeep Wrangler"
Вести в 20.00
-
Авария могла быть масштабнее
- Белый дом превращается в бункер
- Два поселка оказались окружены ночлежками
Вести.Регионы
-
Возгорание на нефтяной скважине в Усть-Кутском районе потушили
- Военные завершили работы по дезинфекции Свободного
- Полицейские нашли заблудившегося в лесу трехлетнего мальчика
- Дело хабаровского грабителя отправлено в суд
- Международный канский видеофестиваль уходит в онлайн
Вести-Москва
-
Пахло порохом: причиной взрыва в московской квартире могла стать пиротехника
- В столице вновь открыты ярмарки выходного дня
- Хрустальному ребенку срочно нужен дорогостоящий курс лечения
- В день рождения Пушкина на Красной площади пройдет книжный фестиваль
Вести.Наука
-
Созданы человеческие клетки с выключателем прозрачности
- Искусственные клетки крови оказались лучше настоящих
- В планетной системе двойника Солнца внезапно был найден двойник Земли
- На горячих звёздах обнаружены странные пятна и мощнейшие вспышки
- Обнаружен древнейший и самый большой храм майя
Телеканал "Культура"
-
Спектакли в телеэфире. Новые встречи с любимыми постановками
- «Кино не умерло и даже не болеет»: объявлена программа Каннского кинофестиваля
- Известен шорт-лист премии «Большая книга»
- Татьяна Друбич отмечает юбилей
Москва 24
-
ЧП в Москве: в результате стрельбы из окна дома ранены прохожие
- Где узнать график отключения горячей воды
- Москва примет участие в электронном общероссийском голосовании
- Безопасный фитнес. Как заниматься спортом в медицинской маске
- 375 приусадебных участков остаются подтопленными в Подмосковье