Убийство школьницы в Шушенском районе: подозреваемых уже двое

В деле об убийстве 12-летней школьницы из села Нижняя Коя Шушенского района появился второй подозреваемый. Как передает ГТРК "Красноярск", задержан 19-летний житель того же села.

Напоминаем, поиски девочки, не вернувшейся после прогулки домой, начались 30 мая. Ее тело обнаружили 1 июня в заброшенном пожарном резервуаре со следами насилия. Позже полицейским удалось задержать подозреваемого — 25-летнего ранее судимого местного жителя. Он признал свою вину и заключен под стражу.

В результате генетической экспертизы был установлен еще один подозреваемый. Следствие будет продолжено. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".