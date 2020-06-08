Пловчиха Юлия Ефимова прошла рядом с толпой протестующих в американском городе

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова побывала на акции протестов в США. Юлия прошла рядом с толпой протестующих в городе Бэнд (штат Орегон).

Сама Юлия не принимала участие в акции. Российская спортсменка прошла по тротуару рядом с толпой протестующих. Ефимова разместила видеоролик об акции на своей странице в социальной сети, но потом удалила эту публикацию.

Юлия Ефимова — лидер сборной России по плаванию. Спортсменка дважды завоевывала серебро и один раз — бронзу на Олимпиадах, семь раз становилась чемпионкой мира и шесть раз побеждала на чемпионатах Европы.