Кремль: исследования говорят, что большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию

"Для президента чрезвычайно важно, чтобы люди проголосовали, чтобы наши граждане поддержали поправки в Конституцию", — заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В Кремле отметили, что большинство граждан, по данным соцопросов, намерены поддержать поправки в Конституцию России. При этом позицию противников изменений в Основной закон Кремль не комментирует, отмечает "Интерфакс".

По словам Дмитрия Пескова, Путин неоднократно подчеркивал, что поправки в Конституцию вступят в силу только если они будут поддержаны гражданами страны. При этом пресс-секретарь президента России добавил, что все крупные политические партии России поддерживают конституционные изменения.

Песков констатировал, что обсуждение поправок проходит уже не первый месяц в самых различных форматах, и здесь Кремль отмечает очень высокую общественную активность. Он признал, что партии высказывают разные точки зрения на конституционные поправки, отражают разные точки зрения. Но, по словам официального представителя Кремля, эти партии пользуются меньшей поддержкой населения. Дмитрий Песков добавил: большая часть поправок инициирована самими гражданами.

Голосование по поправкам в Конституцию должны были пройти 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 были перенесены на 1 июля. При этом 8 июня на сайт по поправкам в Конституцию впервые внесен пункт об отмене ограничений по президентским срокам, которые может занимать один человек.