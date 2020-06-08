На Вести.Ru в Facebook подписались 2 миллиона человек

Число подписчиков официальной страницы Вестей.Ru в Facebook превысило 2 миллиона человек. Новостные, познавательные и развлекательные публикации SMM-редакции Вестей.Ru в крупнейшей мировой социальной сети собирают многочисленные лайки, репосты и комментарии.

Страница публикует контент телеканалов "Россия 24" и "Россия 1", собственный уникальный контент SMM-редакциb, новости России и мира, прямые трансляции новостных выпусков и официальных мероприятий с участием первых лиц государства. Ежемесячно публикации видят несколько десятков миллионов человек, а число еженедельных просмотров видео приближается к 9,5 миллионам.

Более 800 000 подписчиков также насчитывается у аккаунта Вестей.Ru в Instagram, где среди прочего публикуются эксклюзивные видео, сделанные журналистами ВГТРК — причем как в традиционном коротком формате, так и в расширенном, для платформы IGTV.

Несколько месяцев назад очередной рубеж популярности преодолело и представительство телеканала "Россия 24" на YouTube. Официальный канал достиг планки в 4 млн подписчиков в феврале. За январь число просмотров видеороликов на нем составило 211 миллионов; их увидели 27 миллионов уникальных зрителей.