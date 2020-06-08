Правительство разработает закон для предотвращения разливов топлива

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить проект закона, который предотвратит разливы нефтепродуктов. Поправки в природоохранное законодательство разработают по поручению главы государства.

"Президент поручил правительству совместно с парламентариями в самые короткие сроки завершить работу по внесению изменений в природоохранное законодательство", — отметил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Поправки должны обеспечить экологическую безопасность и исключить повторение ситуации, произошедшей в Норильске. Закон может быть принят летом.

Работу планируется провести быстро для внесения поправок в Госдуму до окончания текущей парламентской сессии, подчеркнул Мишустин.

Он также сообщил о ходе устранения аварии в Норильске при участии МЧС, Морской спасательной службой и приглашенными специалистами компании "Газпром нефть". Место аварии локализовано, завозятся технические средства и оборудование для сбора утечки топлива, создаются площадки временного хранения загрязненного грунта.

Тем временем Ростехнадзор и Росприроднадзор проанализируют деятельность компаний, в работе которых есть риск нанесения ущерба природе.

МЧС усилило группировку спасателей, которые в Норильске занимаются ликвидацией аварии с разливом топлива. На место чрезвычайной ситуации прибыли специалисты Арктического отряда.