Объем Фонда национального благосостояния сократился до 12,161 трлн рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) сократился к 1 июня на 245 млрд руб. до 12,161 трлн руб. (10,7% ВВП на 2020 г.), однако в долларах США объем ФНБ увеличился на $3,5 млрд до $171,889 млрд, сообщает Минфин.

При этом объем ликвидных активов ФНБ (средства на банковских счетах в ЦБ) составил 8,205 трлн руб. ($115,969 млрд, 7,2% ВВП на 2020 г.).

Между тем объем ФНБ составлял к 1 мая 12,406 трлн руб. ($168,352 млрд, 10,9% ВВП на 2020 г.).

В том числе на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России к 1 июня размещены $53,383 млрд, 45,979 млрд евро, 8,915 млрд фунтов стерлингов и 40,266 млрд руб.

На депозитах в "ВЭБ.РФ" размещены 540,6 млрд руб., в облигациях Украины — $3 млрд, в ценных бумагах российских эмитентов — 222,236 млрд руб. и $4,113 млрд, в привилегированных акциях кредитных организаций — 278,992 млрд руб., на депозитах в ВТБ и "Газпромбанке" — 138,434 млрд руб., в обыкновенных акциях Сбербанка — 2,273 трлн руб.

Доход от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России составил с 15 декабря 2019 г. по 31 мая 2020 г. почти $1,085 млрд (76,763 млрд руб.). Курсовая разница от переоценки средств ФНБ составила с 1 января по 31 мая 908,723 млрд руб.