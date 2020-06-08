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Аварии и ДТП 1 час назад

8 июня 202013:23

Жесткая авария с мотоциклистом в Свердловской области попала на видео

vk.com/sila_bgo

Регистратор очевидца запечатлел момент серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в минувшее воскресенье, 7 июня, в Березовском Свердловской области.

 

Мужчина 1997 года рождения, управлявший мотоциклом, внезапно утратил контроль над ситуацией и выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем Subaru Impreza. После удара мотоциклист перелетел через машину.

Как сообщают местные СМИ, байкер выжил и был помещен в реанимацию. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

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