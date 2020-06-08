В Петербурге подростки палками жестоко избили мальчика из-за качелей

Полицейские и следователи разыскивают группу подростков, палками избивших 10-летнего мальчика и выясняют обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел в поселке Парголово, расположенном в северной части Санкт-Петербурга, в воскресенье вечером, 7 июня. Ссора возникла после того, как пострадавший ребенок пошел кататься на качелях, не обращая внимания на запреты старших ребят, кричащих, что это их территория.

Мама пострадавшего мальчика рассказала в социальной сети, что избивающих было пятеро, на вид им 13-15 лет. Во время экзекуции ее ребенку зажимали рот, чтобы не было слышно его криков.

После избиения ребенок сумел самостоятельно добраться до дома. Мальчик, по словам матери, был госпитализирован в шоковом состоянии с ушибами, травмами головы, рваной раной и переломом руки. В больнице пострадавшему была сделана операция.