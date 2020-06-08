"Газпром" не изменит стоимость газа для Белоруссии

"Газпром" не намерен менять стоимость газа для Белоруссии на 2020 год. Ценовые условия поставки газа до конца года окончательно согласованы 14 февраля 2020 года, сообщает "Газпром".

Если Белоруссия готова полностью соблюдать достигнутые договоренности, то "Газпром" готов начать переговоры о поставках газа на следующий год, подчеркивает компания.

По данным "Газпрома", долг Белоруссии за поставленный газ достиг $165,57 миллиона. Как только Белоруссия полностью погасит задолженность, российская компания начнет переговоры по условиям поставки газа на 2021 год.

Минэнерго Белоруссии предложило "Газпрому" снизить стоимость газа для республики, в том числе за счет покупки части российского газа на бирже. Министерство направило главе "Газпрома" Алексею Миллеру письмо с предложением обсудить порядок ценообразования на газ с января 2021 года.

Белоруссия получает из России почти 20 миллиардов куб. м газа в год. Годовой контракт на поставку газа по цене $127 за 1 тыс. куб. м заключен 14 февраля 2020 года.