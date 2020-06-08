Илон Маск назвал новый приоритет для SpaceX

SpaceX всего неделю назад провела первый в истории частный пилотируемый запуск в космос, но генеральный директор Илон Маск не хочет, чтобы компания почивала на лаврах.

Вместо этого, Маск призвал сотрудников SpaceX ускорить работу над космолетом нового поколения Starship. Об этом он написал в корпоративном электронном письме, с которым ознакомился канал CNBC.

Маск отметил, что сотрудникам нужно считать разработку Starship главным приоритетом. Исключением могут лишь считаться задачи, связанные со всем, что может снизить риски возвращения Dragon. Корабль должен возвратить космонавтов на Землю в ближайшие пару месяцев.

Ракета Falcon 9, которую недавно и запустили с астронавтами на борту, является основой бизнеса компании SpaceX, которая за последнее десятилетие осуществила 85 полетов. Falcon 9 частично пригодна для многоразового использования, так как компания часто приземляет большую "разгонную" первую ступень ракеты и восстанавливает носовую часть. Но цель Маска - сделать полностью многоразовый Starship, который, как коммерческий самолет, мог бы совершать полеты с небольшим перерывом между запусками.

В сентябре прошлого года Илон Маск уверял, что космический корабль Starship должен выйти на околоземную орбиту уже через полгода, а впоследствии полететь и на Марс. Всего Маск планирует около 10 беспилотных тест-полетов на орбиту и затем – с людьми: утверждает, что попытается сделать это уже в 2020 году. Видимо, в планы все же были внесены некоторые коррективы, так как пока прототипы звездолета взрываются на испытаниях.

В прошлом году Маск представил прототип звездолета, построенного из нержавеющей стали. Длина корабля — 50 метров, сухая масса (без учета топлива и грузов) — около 120 тонн. Starship должен был совершать посадку соплами к твердой поверхности. Илон Маск заявил, что в ближайшие десять лет SpaceX планирует построить тысячу космических кораблей Starship.

Согласно шестистраничному руководству космолета, "базовая конструкция многоразового использования" системы сможет вывести на низкую околоземную орбиту более 100 метрических тонн, а на геостационарную передаточную орбиту — 21 метрическую тонну. Благодаря переносу ракетного топлива на орбиту SpaceX утверждает, что звездолет может вывести на поверхность Луны или Марса более 100 метрических тонн.

Экипажная версия корабля, согласно руководству, может вместить до 100 человек с "каютами, большими общими зонами, централизованным хранилищем, укрытиями от солнечных бурь и смотровой площадкой". SpaceX планирует запуски звездолетов как со стартового комплекса 39А Космического центра Кеннеди, так и со своего полигона Бока Чика в Техасе. В руководстве, однако, не был предложен график начала таких полетов, равно как и расчетные цены.