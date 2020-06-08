Правительство сняло ряд ограничений на въезд и выезд из России

Снимающее ряд ограничений на выезд россиян за рубеж и въезд в Россию иностранцев распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ограничения на въезд и выезд были введены в марте 2020 года для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

"Однако мы понимаем, что жизненные ситуации бывают разные", — заявил Михаил Мишустин в прямом эфире телеканала "Россия 24", который транслировал заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве.

Глава российского правительства пояснил, что кому-то важно находиться в России, в том числе помогая заболевшим родственникам, другим необходимо выехать из России в силу многочисленных иных причин. Поэтому и в режим ограничения для людей, попавших в такую ситуацию, вносится ряд изменений. Распоряжение правительство дает возможность россиянам выехать из страны для того, чтобы позаботиться о проживающих в других странах родственниках, так и для учебы за границей. Также открыт выезд россиянам, которым надо получить медпомощь за рубежом.

Правительственное распоряжение позволяет въехать в Россию иностранцам, которым необходимо пройти лечение в российских медорганизациях, а также тем, у кого в России живут нуждающиеся в уходе близкие родственники, опекуны и попечители.