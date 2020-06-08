Смертельная авария с бетономешалкой в Волгограде попала на видео

В Волгограде в субботу, 6 июня, бетономешалка протаранила на перекресте шоссе авиаторов и улицы Сесогорской каршеринговый автомобиль.

Пассажир, сидящий на переднем сидении, был госпитализирован, однако вскоре скончался от полученных травм.

Полицейские опубликовали кадры аварии, снятые камерой наблюдения, на которых видно, как грузовик ударил легковую машину в бок и протащил ее добрый десяток метров, прежде чем остановиться.

По информации ГУ МВД по Волгоградской области, бетономешалка ехала на запрещающий сигнал светофора.