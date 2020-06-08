Путин подписал закон о господдержке: удвоены детские пособия

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии. Документ опубликован на сайте правовой информации.

22 мая Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении проект закона о поддержке экономики и граждан России в период пандемии. Законопроект разработан по поручению президента.

Во-первых, увеличены в 2 раза детские пособия в возрасте до 1,5 лет, если в семье кто-то потерял работу. Пособие можно получить на каждого ребенка в размере 6,752 тысячи руб.

Во-вторых, бизнес наиболее пострадавших отраслей, арендующий офисы или производственные участки, получил право до 1 октября отказаться от договора аренды и не выплачивать штрафы или компенсации владельцам недвижимости за досрочное расторжение договора аренды. Обеспечительный платеж при этом остается у арендодателя. Таким правом можно воспользоваться, после того как компания, предприниматель малого и среднего бизнеса получили отказ от арендодателя на просьбу снизить арендную плату.

В-третьих, самозанятым гражданам будет выдаваться налоговый капитал в размере 1 МРОТ, или 12,130 тысячи руб., для уплаты налогов или погашения долга по 2021 год включительно.

В-четвертых, малому и среднему бизнесу предоставляется отсрочка выкупных платежей на срок от полугода до года при покупке арендуемого государственного или муниципального имущества.

В-пятых, туристические компании могут вместо возврата денег за отмененные из‑за коронавируса поездки выдавать клиентам ваучеры на будущие равноценные путешествия.

В-шестых, конфискованный спирт можно использовать для увеличения производства антисептиков.

В-седьмых, правительство получило право переносить экзамены, менять условия итоговой аттестации школьников и приема в вузы.