ГАЗ: на выпуск новой "Волги" можно не рассчитывать

Слухи о возрождении советской и российской модели комфорт-класса периодически вбрасываются в информационное поле. Согласно самой свежей гипотезе, "Волгу" хотят воссоздать на базе популярной модели Skoda, однако представители ГАЗ эту легенду уже опровергли.

В конце прошлой недели ряд СМИ распространил информацию о том, что возрожденная "Волга" может быть построена на базе Skoda Octavia. Гипотезу аргументировали тем, что "Шкода" уже выпускается на производственной площадке ГАЗ, а использование чешского лифтбека в качестве основы для "Волги" сократило бы затраты на разработку.

При этом в плане дизайна "Волга" могла бы радикально отличаться от Octavia, а упрощенное оснащение снизило бы цену автомобиля относительно импортного аналога.

Все эти слухи, как это часто бывает, оказались чьей-то фантазией. Представители Горьковского автозавода быстро отреагировали на вброс и пояснили, что разработка новых моделей в легковом сегменте в планы производителя не входит.

"В условиях зарубежных санкций и кризиса, вызванного падением спроса на автомобили в связи с пандемией COVID-19, "Группа ГАЗ" не имеет возможности выходить в новые сегменты рынка и даже не рассматривает подобные проекты. В этой ситуации компания концентрирует свои усилия на производстве существующего модельного ряда и развитии в тех сегментах коммерческого транспорта, где компания присутствует в настоящее время. Это лёгкие коммерческие и среднетоннажные грузовые автомобили полной массой от 2,8 до 10 т и широкая линейка автобусов разных классов", - приводит "АвтоРевю" комментарий пресс-службы Группы ГАЗ

Отметим, что последней попыткой возродить "Волгу" на базе иностранной модели был выпуск седана Volga Siber. Он представлял из себя перелицованный седан Chrysler Sebring, однако из-за невысоких продаж проект пришлось свернуть.