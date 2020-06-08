Марии Захаровой присвоен высший дипломатический ранг

Указом президента от 8 июня РФ Владимира Путина официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла, передает "Интерфакс".

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