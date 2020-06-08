Собянин: все ограничения по коронавирусу будут сняты в разные дни июня

Жизнь жителей Москвы вновь резко меняется. Уже с 9 июня в российской столице отменяются режим самоизоляции, электронные пропуска и график прогулок в парковых зонах. Об этом объявил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Выходить без ограничений на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места смогут все жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Вновь заработают социальные карты, и льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте, заявил мэр Москвы в прямом эфире телеканала "Россия 1".

Также с 9 июня начнут работу в Москве парикмахерские и салоны красоты. С 16 июня откроются летние кафе и музеи. По графику столичной мэрии, с 23 июня начнут работу рестораны и фитнес-клубы.

График снятия ограничений в три этапа — 9, 16 и 23 июня – утвердил Сергей Собянин. По нему с 9 июня возобновляется работа социальных карт, льготники снова смогут воспользоваться бесплатным проездом. Также снимается блокировка и со всех видов других проездных. Также в этот день возобновят работу фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству, отменяются ограничения на работу каршеринга.

К своей обычной деятельности, подчеркнул Собянин, с 9 июня смогу вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты.

Отменяются ограничения на посещения городских кладбищ, к репетициям смогут вернуться театры, концертные организации и цирки.

16 июня отменят ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. Также с этой даты возобновят работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие предоставляющие услуги гражданам и бизнесу агентства. Свои двери также откроют музеи, выставочные залы и зоопарки. Но посетить их можно будет только по электронным билетам. Это связано с соблюдением социальной дистанции.

23 июня снимаются ограничения на работу спортивной индустрии — фитнес-клубов, бассейныов и физкультурно-оздоровительные комплексов, а также будет возобновлена пассажирская навигация по Москве-реке.

"С этого дня можно будет вновь прокатиться на речном трамвайчике, — пеодчеркнул Сергей Собянин. — Также будут сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения. В обычный режим работы вернутся учреждения социальной защиты населения. И, пожалуй, одно из самых долгожданных открытий. 23 июня мы планируем снять ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. А значит — детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта — качать мышцы на уличных тренажерах, а бабушки — отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы"

Решение о снятии оставшихся ограничений будет принято дополнительно, подчеркнул московский мэр. Он напомнил, что в Москве третью неделю отмечается снижение случаев заражения коронавирусом COVID-19, но риск заражения все же сохраняется.

"Мы должны постоянно контролировать ситуацию и не допустить новой вспышки эпидемии. Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим", — подчеркнул мэр Москвы.

Он поздравил всех с очередной общей победой и большим шагом по возвращению к полноценной жизни.

"Берегите себя и своих близких, друзья!" – обратился Собянин к горожанам.