Рубль резко укрепился после объявления о смягчении ограничений

Рубль начал неделю с быстрого укрепления. Если в начале торгов на Московской бирже с утра доллар и евро теряли по 30 копеек, то к обеду потери иностранной валюты удвоились.

Курс евро снизился впервые до докризисного уровня до 76,90, теряя 79 копеек к закрытию торгов пятница, согласно данным на 14:14 мск. Доллар подешевел на 50 копеек до 68,2 рубля, в моменте снижаясь до 68 рублей — минимума 6 марта.

В самые напряженные моменты пандемии 19 марта и мирового кризиса курс евро достигал 90 рублей, а доллар — 82 рубля. Но к июню российская валюта одна из самых быстро укрепляющихся.

Поддержку рублю оказывает смягчение ограничений в российской экономике. Глава правительства Михаил Мишустин в понедельник, 8 июня, объявил о возможности заграничных поездок и возобновлении работы туристической отрасли с 1 июля.

Оптимизма добавляет и стабилизация на рынке нефти — спрос на топливо растет и цена европейского эталона Brent, сопоставимого по стоимости с российским Urals, превысила $43 впервые с 6 марта. Министры 23 стран альянса ОПЕК+ на заседании 6 июня в формате видеоконференции одобрили самого масштабное в истории сокращение добычи нефти еще на один месяц — до конца июля. Ранее соглашение действовало 2 месяца с 1 мая — 9,7 миллиона баррелей в сутки.