Пьяная меломанка "прокатила" полицейского на двери своей машины. Видео

В Каменске-Шахтинском, расположенном в Ростовской области, нетрезвая девушка после просьбы полицейского выйти из машины, несколько раз сообщила ему, что уезжает, а затем нажала на газ.

Через несколько десятков метров сотрудник правоохранительных органов, вцепившийся в водительскую дверь, упал и получил травмы — по неподтвержденной информации полицейский был госпитализирован с ушибами и сотрясением мозга.

Очевидцы сообщили, что за несколько минут до происшествия девушка громко слушала музыку вечером, чем и привлекла внимание сотрудников ППС.

Нарушительницу, по сообщению издания "Панорама", задержал наряд ДПС, от медицинского освидетельствования она отказалась. На нее было составлено три протокола — за езду в нетрезвом виде, оставление места ДТП и неповиновению распоряжения сотрудника полиции.