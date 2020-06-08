Социальные карты москвичей вновь заработают с 9 июня

Москва вступает в новый этап снятия ограничений по пандемии коронавируса COVID-19. Уже с 9 июня обладатели льготного проезда на столичном транспорте вновь смогут воспользоваться своими социальными картами.

Об этом в прямом эфире телеканала "Россия 1" объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он также рассказал о трех этапах, на которых будут постепенно сниматься ограничения.

Также с 9 июня отменяется введенный с 28 марта режим самоизоляции. Отменяется действие всех цифровых пропусков. Все жители мегаполиса могут свободно выходить на улицы, прогуливаться в парках, пользоваться общественным транспортом. Это стало возможным после того, как в течение трех недель заболеваемость коронавирусной инфекцией в российской столице снижалась. Москва стала одним из пяти российских регионов, где эти условия для отмены режима отмены самоизоляции были выполнены.

С 30 марта не было ни одного неконтролируемого всплеска активности, отметил Собянин. Москвичи ответственно выполняли все требования к ним. Теперь из больниц выписывается больше пациентов, чем в них попадают. Не привело к росту заболеваемости и снятие ряда ограничений.

Сергей Собянин подчеркнул, что Москва – один из мировых лидеров по плотности населения. Ограничения снимаются постепенно для обеспечения плавной адаптации горожан к нормальной жизни. Москва фактически возвращается к обычному режиму жизни, подчеркнул мэр Собянин.

Сохраняется в Москве по-прежнему перчаточно-масочный режим.