Путин: губернаторский корпус в России укомплектован порядочными людьми

В ходе встречи с соцработниками госучреждений и некоммерческих организаций, которая прошла в режиме онлайн-конференции, президент Владимир Путин заявил, что губернаторский корпус в России укомплектован порядочными и знающими людьми, передает РИА Новости.

На связь с президентом вышли представители общественных организаций из Костромы и Севастополя, которые рассказали о том, насколько улучшилась работа их организаций, о дополнительных мерах поддержки для НКО.

Президент отметил важность тесного общения глав регионов с этими организациями, необходимость их поддержки на региональном уровне. Он привел в пример губернаторов Севастополя и Костромской области.

"Надеюсь, что в других регионах это услышат и будут по этому направлению работать так же, как и названные выше коллеги из Костромы и Севастополя. На самом деле, я вас уверяю, что большинство руководителей регионов так и относятся к делу", — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что таким организациям нужно самим обращаться за помощью, "не стесняясь".