В Алабине состоялась первая совместная тренировка к Параду Победы

На площадке в подмосковном Алабине прошла первая совместная тренировка боевой техники и военнослужащих к Параду Победы. В ней приняли участие только те солдаты и офицеры, у которых иммунитет к коронавирусу COVID-19 и нет симптомов инфекционных заболеваний, пишет агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что все, кто выйдет на Красную площадь, сдали тест на коронавирус. Кроме того, их поселили в специальные изолированные помещения. Врачи подготовили запас медикаментов и средств защиты: 1,5 миллиона масок, более 700 тысяч перчаток, 30 тысяч емкостей с дезинфицирующим составом, 560 тысяч экспресс-тестов.

Напомним, наземная часть Парада Победы 9 мая 2020 года была отменена из-за эпидемии коронавируса. В торжествах принимала участие только боевая авиация. Позднее Владимир Путин предложил провести полноценные праздничные мероприятия 24 июня.

Ожидается, что по центру Москвы пройдут свыше 14 тысяч военнослужащих, 225 боевых машин, в небе над городом зрители увидят 75 вертолетов и самолетов.